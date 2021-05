Delio Rossi, ex tecnico biancoceleste, ha parlato del futuro di Simone Inzaghi. Le sue parole sull’allenatore

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Sei del futuro di Inzaghi e non solo. Le sue parole.

INZAGHI – «Rinnovo Inzaghi? Io non ho mai avuto grandi problemi, prendevo sempre meno dell’anno precedente (ride, ndr). Non credo che con Simone ci siano problemi. Nel momento in cui c’è la volontà di andare avanti insieme un accordo si trova. Si conoscono troppo bene, la cosa andrà in porto».

MOURINHO – «Mourinho alla Roma? Un personaggio importante, ma la cosa fondamentale è che si metta a disposizione di un gestore come lui giocatori già fatti. Secondo me non basterà, ma certo che per il nostro calcio è un bene, torna un tecnico che ci farà parlare. Mi chiedo come si fa a trattare uno come Sarri che addestra ed insegna calcio, per poi scegliere Mourinho».