Delio Rossi: «Inzaghi ha preso la sua decisione. Lotito e il sostituto...»

A Tuttomercatoweb, Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha parlato del futuro di Simone Inzaghi.

RINNOVO INZAGHI – «Le dinamiche interne non le sappiamo. Simone è consapevole di ciò che si è detto con Lotito e Tare. Conosce l’ambiente e hanno un ottimo rapporto, prenderanno la scelta più giusta. Inzaghi credo la sua scelta l’abbia fatta, credo ora dipenda molto dal presidente Lotito».

FINE CICLO – «Quando ci sono meccanismi così sottili, spesso è la società che fa la differenza, più dell’allenatore. Se i giocatori non vedono un rapporto forte tra dirigenti e tecnico può essere un problema».

GATTUSO O MIHAJLOVIC – «Lotito è un programmatore, non si lascia trovare impreparato. Avrà già eventuale sostituto. Ma non è importante quello che penso io, conta quello che pensa il presidente in base a ciò che vuole fare con la Lazio».

STAGIONE – «Non ha fallito, ha fatto una stagione un pochino al di sotto delle aspettative. Ma si sapeva che la Lazio avrebbe fatto fatica a competere in campionato, perché so per esperienza che, quando vai in champions dopo tanti anni, pensi solo a quella. I giocatori non abituati, se il martedì giocano con il Borussia, affrontano la gara del sabato precedente come se fosse un’amichevole del giovedì. È umano, questa è la differenza dai grandi club che fanno ogni anno la Champions».