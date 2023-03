Delio Rossi: «Per me tornare a Foggia è la chiusura di un cerchio»

Delio Rossi, l’ex allenatore della Lazio ha rilasciato le sue prime parole da nuovo allenatore del Foggia dopo l’annuncio

Dopo due anni di assenza dai campi, ma in modo particolare dalla panchina, riparte la carriera di allenatore di Delio Rossi. L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato le sue prime impressioni da tecnico del Foggia, dove torna dopo 30 anni ai microfoni di Foggia Today

PAROLE – È un cerchio che si chiude, sono arrivato qui che ero ragazzino, ‘sta città a me ha dato tanto, ho ritenuto fosse giusto e doveroso mettermi a disposizione. Rispetto alla prima volta cercherò di mettere più testa che cuore, ma è difficile. L’altra volta, quando si perdeva, mi vergognavo a portare i miei bambini a scuola a ‘Maria Regina’. Loro non c’entravano niente, ma io le sconfitte me le sentivo addosso, le vivevo come un’onta, anche se facevo il mio lavoro

A me dà fastidio che Foggia sia sempre associato a cose poco edificanti. Io vi conosco, so chi siete e i tanti aspetti che altri non conoscono. Vorrei che anche i ragazzi potessero vedere queste cose. Io farò non il massimo, ma anche di più, perché la squadra faccia qualcosa che i tifosi possano rivendicare. Non so che cosa faremo, ma sicuramente daremo il massimo