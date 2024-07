Delio Rossi: «Penso che i nuovi acquisti siano funzionali alla Lazio. L’importante è che…». Le parole dell’ex tecnico

Delio Rossi, ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua sul mercato della Lazio . Queste le considerazioni.

PAROLE– «Penso che i nuovi acquisti siano funzionali alla Lazio, poi dipenderà da come vorrà giocare l’allenatore. L’importante è che siano graditi al tecnico. Sicuramente non sono giocatori che scaldano la piazza. Il campo sarà il giudice come sempre. Le uscite di Felipe Anderson e Luis Alberto rappresentano uscite importanti. Bisognerà rinnovare e bisognerà farlo con giocatori che possano rivestire le gesta di coloro che sono andati via. Non va messa pressione comunque a questi giocatori, probabilmente anche quelli che sono usciti, arrivati alla Lazio non erano così forti. Greenwood ha uno spessore differente rispetto a chi è arrivato. Secondo me servirebbe un grande attaccante. Se Immobile non ritorna ameno all’80% di quello che è stato la Lazio potrebbe avere un problema in attacco».