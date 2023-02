Delio Rossi non ha dubbi: «Sarri? Resterà alla Lazio e vi dico perchè»

Delio Rossi, l’ex allenatore della Lazio analizza la situazione dei biancocelesti soffermandosi in particolare sul futuro del comandante

Ai microfoni di Tuttomercatoweb parla Delio Rossi il quale si sofferma sul futuro di Maurizio Sarri alla Lazio e rilascia a riguardo queste dichiarazioni, ecco le sue parole:

SARRI RESTERA’ ALLA LAZIO – Io credo di si. Conosco bene Lotito e penso che stia andando verso Sarri. Anche per Sarri come per Gasperini è importante fare la squadra all’allenatore

LUIS ALBERTO – «Non è importante come la vedrei io ma come la vede lui. Come dicevo prima, se si prende un allenatore come Sarri, bisogna seguire la sua idea. Io comunque, sinceramente, posso dirvi che non lo vedo come Mauri. Lui era il quarto centrocampista e la terza punta. Si inseriva moltissimo mentre Luis Alberto vuole molto la palla. Lo spagnolo lo vedo più davanti alla difesa»