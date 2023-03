Delio Rossi: «Ne ero sicuro che la Lazio avrebbe impedito al Napoli...»

Delio Rossi, l’ex tecnico della Lazio ha parlato della partita dei biancocelesti contro il Napoli di venerdì

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato l’ex tecnico della Lazio Delio Rossi, il quale analizza la partita dei biancocelesti con il Napoli, e la loro prestazione

PAROLE – In Napoli-Lazio ho visto una squadra che provava a giocare e l’altra chiudeva tutte le linea. Io immaginavo che la Lazio avrebbe impedito il gioco degli azzurri, poi c’è stato l’episodio che ha fatto la differenza.

Probabilmente era una partita da 0 a 0. Di solito una squadra che ha un gioco strutturato si fa fatica a fargli giocare in modo diverso, poi certo succede che non riesci a fare il tuo gioco come è successo al Napoli contro la Lazio.

Ma ripeto era una partita che si è sbloccato per un episodio. Gli azzurri hanno provato a giocare, con meno intensità rispetto al solito, ma è stato un episodio a cambiare il tutto. Il possesso palla fine a se stesso è inutile, perché nel calcio vince chi fa gol e non ne prende. Come con l’uscita dal basso, se hai giocatori che hanno questa capacità lo fai, altrimenti vai con il calcio lungo. A me piace un calcio più verticale, quindi con meno possesso palla, ma è una mia visione