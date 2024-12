Delio Rossi: «La Lazio va in difficoltà quando trova squadre chiuse, ormai la conoscono e l’aspettano»

Le parole di Delio Rossi sull’andamento della Lazio in campionato. Le sue considerazioni

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di Lecce – Lazio, ma anche dei prossimi due big match.

PAROLE– «Era una partita delicata, sulla carta la Lazio era più forte del Lecce. Poi sul campo è stata più complicata del previsto. Bisogna prendere comunque i tre punti, sono fondamentali. Alcuni giocatori non erano brillanti, come Zaccagni. La Lazio va in difficoltà quando trova squadre chiuse, ormai la conoscono e l’aspettano. Se chi può fare la differenza non sta benissimo si creano problemi. Contro Atalanta e Roma la Lazio può trovarsi bene per caratteristiche, ma son due squadre forti. Bisogna però ritrovare brillantezza. Come migliorare la squadra a gennaio? Io cercherei due giovani con potenzialità, bisogna investire a metà campo e al centro della difesa »