Delio Rossi: «La Lazio deve giocare con tranquillità contro la Juve. Baroni? Ecco la mia opinione»

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha parlato così della squadra di Baroni e del prossimo match contro la Juventus

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi ha parlato così della Lazio di Baroni:

PAROLE – «La Lazio gioca con tranquillità e deve essere così anche sabato, poi quello che viene viene. Ancora presto per fare bilanci. Punti forti della Juve? La difesa, ma ha perso Bremer. È una squadra che è andata in difficoltà contro chi si chiude. Poi, a parte parte Vlahovic, tira poco in porta. Sta cercando il suo gioco, è ancora troppo farraginosa. Ad esempio la Roma, che è inferiore, è andata lì e ha fatto una partita corta senza sfigurare. Serve più accortezza, ma senza cambiare modo di giocare, sarebbe controproducente.

Baroni? Se l’è meritata questa chance. Sarri prima di allenare il Napoli a 59 anni stava ad Empoli. La società è stata brava. Ha preso buoni giocatori più o meno dello stesso valore. Squadra omogenea, magari ancor di più a gennaio. Io sceglierei un giovane Lucas Leiva, ma prenderei anche un difensore centrale che non abbia paura di giocare con i quaranta metri dietro. Chi mi ha impressionato di più? Non mi aspettavo Dia così bravo, è sottovalutato. Chi mi è piaciuto meno? Isaksen. Ha tutto per essere un craque, però è troppo timido e fa rabbia che non riesca a esprimersi. Tchaouna? Giocatore più istintivo, ma è presto per giudicarlo».