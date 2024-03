Delio Rossi: «Di Bello va fermato, Lazio squadra piatta, serve…» Le parole dell’ex tecnico biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex tecnico della Lazio, Delio Rossi, ha parlato del momento biancoceleste:

DI BELLO- «Di Bello? Se un arbitro non è bravo va fermato e basta, non esiste che lo mandi a riabilitarsi in Serie B perché questo significa che consideriamo la Serie B una serie minore. Io faccio l’allenatore e se retrocedo tutti gli anni non trovo panchina, così dovrebbe essere per gli arbitro»

LAZIO- «Lazio? Ho la sensazione che sia una squadra piatta. Fa bene il compitino ma senza reazioni. Non bisogna chiedersi di chi è la colpa, ma trovare la soluzione al problema. Forse ha semplicemente bisogno di un cambiamento che sia anche soltanto un cambio di orario dell’allenamento, cioè fargli fare qualcosa di diverso. La Champions per i giocatori è il top e questo spiega perché la Lazio ha fatto meglio in coppa. Credo che la Lazio potrà fare bene poi dipende anche da chi e da come sta l’avversario. La Lazio in campionato sta andando male quindi mi aspetto che vogliano far bene in Champions