Delio Rossi: «La Lazio deve pensare di poter giocare ogni anno la Champions»

Lazio, l’ex tecnico Delio Rossi ha detto la sua sul percorso europeo della squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per commentare il cammino dei biancocelesti tra campionato e Champions League. Ecco le sue parole:

«Credo che dovrebbe proiettarsi in una nuova dimensione: quella di pensare di poter lottare ogni anno per giocare la Champions, altrimenti devi mettere in conto che rischi di pagare qualcosa in Serie A.

Doppio impegno? Più che la rosa il problema che quando torni in Champions dopo tanti anni rischi di pensare solo a quella e penalizzare il campionato».