Delio Rossi: «L’Atletico è molto rognoso da affrontare. Per la Lazio è importante aver iniziato con la più forte». Le parole del tecnico

Intervenuto ai microfoni di Tag24.it, Delio Rossi ha parlato, tra gli altri temi, dell’impegno della Lazio in Champions League.

PAROLE– «E’ stata una partita difficile, anche perché l’Atletico è molto rognoso da affrontare. Per la Lazio è importante aver iniziato con la più forte del girone e aver fatto un punto, non è normale che lo abbia fatto con un gol al 95’ del portiere (ride) ma ben venga »

IMMOBILE– «E’ chiaro che i giocatori non sono eterni. Immobile penso che sarebbe stata un anomalia se avesse ancora continuato con lo stesso ritmo degli anni passati. Questa è una cosa che la società doveva valutare, bisognava premunirsi mettendo in preventivo un possibile calo. Ma a parte questo, la Lazio non può fare a meno di Ciro, può essere aiutato o sostituito in alcuni casi, ma rimane sempre il grande bomber qual è. La squadra e la società devono aiutarlo a ritrovarsi »

CHANGE PER CASTELLANOS– «Il turnover per forza di cose lo applichi quando giochi ogni tre giorni, devi avere una rosa di 22 giocatori. E’ giusto far tirare il fiato a Immobile, così Castellanos potrà cercare di mostrare le proprie qualità ».