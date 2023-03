Delio Rossi: «La Lazio ha le caratteristiche per fermare il Napoli»

Delio Rossi, l’ex tecnico della Lazio a poche ore dalla supersfida contro il Napoli analizza il match ai microfoni di Radio Marte

La Lazio questa sera sfida il Napoli capolista consapevole della gara proibitiva, ma allo stesso tempo vuole provare a togliere qualche certezza alle ambizioni dei ragazzi di Spalletti. La formazione di Sarri può fermare la super corazzata azzurra? Delio Rossi non ha dubbi a riguardo.

L’ex tecnico della Lazio ai microfoni di Radio Marte rilascia alcune dichiarazioni sul match non avendo alcun dubbio sul fatto che la squadra biancoceleste possa fermare la capolista, ecco le sue parole

PAROLE – A Coverciano è stata fatta una lezione per capire come fermare il Napoli? La Lazio ha le caratteristiche per fermarlo. La squadra di Sarri va in difficoltà contro certi tipi di formazioni ma, paradossalmente, con un avversario che difende alto, ed in una certa maniera, senza chiudersi, può esprimersi e fare la partita. Mi aspetto una grande prova