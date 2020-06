Delio Rossi: «Infortuni? Credo non ci sia stata gradualità nella ripresa»

Delio Rossi, l’ex allenatore della Lazio ha dato la sua visione sulla ragione dei molti infortuni alla ripresa degli allenamenti

L’ex allenatore della Lazio Delio Rossi, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha analizzato le motivazioni per le quali alla ripresa degli allenamenti ci sono stati molti infortuni.

«Di solito atleti di alto livello stanno fermi dieci- quindici giorni e poi dopo una settimana di lavoro vanno subito a giocare gare impegnative nelle tournée. E’ la prima volta che c’è uno stop do questo genere e bisogna anche vedere il livello dei professionisti e di come si tengono in forma. Non tutti hanno le competenze tecniche per restare nella condizione giusta. Fondamentalmente credo che non ci sia stata gradualità».