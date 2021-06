Delio Rossi non ha dubbi: «Gattuso meglio di Sarri per i giocatori»

Delio Rossi ha parlato di Gattuso, nuovo tecnico della Fiorentina, facendo anche un paragone con Sarri. Le sue parole

Intervenuto a Radio Bruno, Delio Rossi ha parlato di Gattuso, nuovo tecnico della Fiorentina. Le sue parole sull’allenatore e quel paragone con Sarri.

«Gattuso allenatore? Paradossalmente agli occhi dei giocatori ha un impatto migliore di quello che può avere Sarri, che in ogni caso ha vinto molto. Ha guadagnato sul campo tutto quello che ha, anche da allenatore, con una lunga gavetta. L’allenatore giusto sommato ai giocatori giusti dà il risultato: la differenza la fa la società. Penso che Commisso porterà in alto la Fiorentina, magari non allo scudetto, ma certo non a salvarsi nelle ultime giornate».