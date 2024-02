Delio Rossi: «La Fiorentina contro la Lazio può avere problemi solo in un caso»

Delio Rossi, doppio ex di Fiorentina e Lazio, ha parlato così in vista del match tra i viola e i biancocelesti: le dichiarazioni

A Radio Firenze Viola, così Delio Rossi ha parlato del match tra Fiorentina e Lazio.

LE PAROLE – «La Lazio è un po’ come la Fiorentina, leggermente meglio e si trova meglio quando non deve fare la partita perché se gli dai campo colpisce e si difende bene a differenza della Fiorentina strutturata invece per andarti a prendere. Dipende dalla Fiorentina, se riesce a tenere ritmi alti e va a pressarla, se gli lascia campo invece può avere problemi».