Delio Rossi: «La Lazio deve provare a fare la partita. Se non vince...» 

L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della super sfida in programma oggi all’Olimpico

Delio Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei a poche ore dalla sfida con la Juve.

LE PAROLE – Stasera, indipendentemente dalle mie simpatie, preferirei essere sulla panchina della Lazio. La Lazio deve fare la partita, se non vince stasera è come se la prossima non ci fosse. Se devo temere un giocatore bianconero, di seconda fascia, penso a McKennie. La Lazio a mio avviso ha più di un calciatore potenzialmente determinante, senza Yildiz e con Vlahovic acciaccato non vedo grosse insidie.