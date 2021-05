Delio Rossi: «Corsa Champions? La Lazio può farcela. E il Napoli...»

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha parlato della corsa Champions e della posizione del club biancoceleste

Delio Rossi ha parlato a Sportpaper della corsa Champions. Le sue parole.

«Corsa Champions? Noi dobbiamo considerare una cosa, questi ultimi 2 campionati sono abbastanza anormali secondo me, perché c’è il Covid che certe volte fa in modo che un giocatore possa saltare una gara decisiva per la sua squadra, perché non ci sono i tifosi che alle volte possono cambiare un risultato, visto che ti possono dare una spinta in più. Secondo me, quindi, tutto è abbastanza impronosticabile, a 5 giornate dalla fine del campionato è tutto in bilico. Secondo me, la Lazio, che ha battuto il Milan lunedì, potrebbe raggiungere il quarto posto, perché per me ne ha di più, però è anche vero che i biancocelesti, contro il Napoli, hanno preso 5 gol. Penso poi che anche il Napoli ne abbia di più».