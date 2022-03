Delio Rossi: «Con i ritmi alti la Lazio ha messo in difficoltà il Napoli»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex allenatore biancoceleste Delio Rossi ha analizzato il match tra Lazio e Napoli

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato la partita dell’Olimpico dei biancocelesti contro il Napoli.

L’ANALISI – «Ho visto il Napoli giocare le ultime partite, stesso con la Lazio. La squadra di Spalletti mi sembra meno brillante rispetto a qualche mese fa. Finché la Lazio ha tenuto i ritmi alti il Napoli è andato in grande difficoltà. Un Napoli in buone condizioni non si sarebbe fatto prendere a pallate dal Barcellona. La squadra di Sarri non ha tenuto gli stessi ritmi e solo allora è venuto fuori il Napoli».