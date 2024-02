Delio Rossi: «La Lazio a Bergamo può vincere, non è uno scontro Champions. Problema gol? Convinto che...»

Delio Rossi, doppio ex di Atalanta e Lazio, ha parlato in vista del big match di Bergamo oggi in programma: le dichiarazioni

Alla Gazzetta dello Sport, Delio Rossi ha parlato in vista del match tra Atalanta e Lazio.

ATALANTA-LAZIO – «L’Atalanta sta decisamente bene e mi sembra attraversi uno di quei momenti in cui è davvero complicato tenerle testa. Però la Lazio ha le armi per riuscirci, anche se quest’anno procede tra alti e bassi».

COSA SI ASPETTA – «L’Atalanta proverà a imporre il suo gioco, la Lazio proverà a sfruttare gli spazi che potrebbero aprirsi e con i quali i suoi uomini vanno a nozze».

SPAREGGIO CHAMPIONS – «No, manca ancora tanto e sono molte le squadre che ambiscono al quarto posto. La differenza la faranno le coppe. Non tutte hanno un organico attrezzato per reggere il doppio impegno».

LA LAZIO – «L’anno scorso ha fatto un campionato straordinario quest’anno ne sta un po’ pagando le conseguenze. Nel senso che alcuni uomini che nello scorso campionato hanno fatto la differenza, adesso non si stanno ripetendo suglis tessi ivelli. Però, pur avendo un po’di problemi, in particolare la difficoltà a far gol può ancora crescere. Specie se Isaksen, che ha un potenziale enorme, troverà un po’ di continuità».