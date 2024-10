Dele Bashiru protagonista in Twente Lazio: lancia un messaggio per il campionato (FOTO)

Dele Bashiru sul proprio profilo Instagram ha parlato della vittoria in Twente Lazio, lanciando un messaggio verso la sfida in Serie A

Dele-Bashiru è rimasto in campo per 90 minuti nella sfida tra Twente e Lazio. Impiegato come mediano al fianco di Vecino prima e Rovella poi, è stato protagonista dell’assist del definitivo 0-2. Proprio quando è stato libero di inserirsi negli spazi lasciati dagli olandesi e dalla presenza di Gila che ha portato Patric a centrocampo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fisayo Dele-Bashiru (@fisayodele6_)

Il nigeriano sul proprio profilo Instagram ha festeggiato per la vittoria, mandando un messaggio alla squadra verso i prossimi impegni in Serie A.