Dele-Bashiru sulla scelta della NAZIONALE: «Ecco perchè ho scelta QUELLA»

Le parole di Dele-Bashiru, nuovo acquisto della Lazio, sulla decisione di accettare la nazionale nigeriana

In una intervista rilasciata a Punch, il nuovo acquisto della Lazio Dele-Bashiru ha spiegato la scelta di accettare la convocazione della Nigeria, nonostante la sua cittadinanza inglese. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Nigeria? Credo che il prossimo anno avremo tutto il tempo per lavorare insieme e giocare diverse amichevoli. Appena avremo la squadra al completo sono sicuro che torneremo al nostro vero livello. Perché non ho scelto l’Inghilterra? Io sono nato in Nigeria. Ho lasciato la nazione quando avevo due anni e non ricordo molto. Ho deciso di giocare per questa Nazionale perché è il paese dei miei genitori e li volevo rendere orgogliosi di me. Molti componenti della mia famiglia sono qui in Nigeria e mi dà una grande motivazione rendere tutti fieri di quello che faccio».