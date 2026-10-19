Un anno dopo, un altro film! Dele-Bashiru gela la Juventus e fa volare la Lazio a Torino

Lazio da impazzire a Torino! Dele-Bashiru si prende la scena e abbatte la Juventus di Luciano Spalletti

Ci sono ferite nell’anima di un calciatore che il tempo e il lavoro sul campo faticano a rimarginare, cicatrici invisibili che bruciano ogni volta che il destino decide di rimettere sui tuoi passi lo stesso avversario e lo stesso scenario da incubo. Per mesi, nella mente di Dele-Bashiru della Lazio, è rimasto scolpito quel maledetto 8 febbraio, il giorno in cui il sogno di lasciare il segno all’Allianz Stadium si era infranto su uno stop sbagliato a tu per tu con la porta, sprecando un vantaggio di due reti.

Ma il destino, a quasi un anno di distanza, sa essere un regista formidabile, capace di concedere la più dolce delle rivincite a chi non ha mai smesso di lottare e di credere nei propri mezzi!

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La notte della redenzione per Dele-Bashiru nella sfida della Lazio contro la Juventus

Il parallelo con il passato è svanito nel momento esatto in cui il pallone ha gonfiato la rete, trasformando il rimpianto in un urlo di gioia liberatorio che ha scosso tutto il settore ospiti biancoceleste. Ancora una volta la cornice era quella di Juventus-Lazio, ancora una volta il protagonista designato rispondeva al nome di Dele-Bashiru, chiamato a scrivere una pagina totalmente diversa della propria storia personale.

Il riscatto e la metamorfosi del centrocampista della Lazio all’Allianz Stadium

Il fato ha voluto che anche la dinamica della sostituzione si ripetesse in modo speculare, quasi a chiudere un cerchio perfetto voluto dal destino. La scorsa stagione il centrocampista era subentrato a Basic, mentre in questa occasione ha preso il posto di Kenneth Taylor, costretto a lasciare il campo anzitempo per problemi fisici.

Questa volta, però, arrivato a tu per tu con il portiere avversario, il talento nigeriano della Lazio non ha tremato e non ha sbagliato, cancellando d’un colpo solo i fantasmi del passato e regalando ai suoi tifosi un’emozione indimenticabile che resterà impressa nella memoria di questa entusiasmante stagione calcistica!