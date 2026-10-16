Chiesa può lasciare il Liverpool a gennaio! La Lazio pensa all’ex giocatore della Juventus

Federico Chiesa alla Lazio? Il direttore sportivo Angelo Fabiani pensa ad un tentativo a gennaio per l’attaccante del Liverpool: ecco cosa filtra

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe tornare a intrecciarsi con quello della Serie A. L’attaccante del Liverpool starebbe valutando un addio già nella prossima sessione invernale di calciomercato e, tra le società interessate, figurerebbe anche la Lazio. Una possibilità suggestiva per il club capitolino, che dovrebbe però fare i conti con un ostacolo economico tutt’altro che trascurabile.

Secondo quanto riportato dal portale inglese Caught Offside, il calciatore starebbe prendendo seriamente in considerazione la possibilità di cambiare squadra già a gennaio. Una prospettiva diversa rispetto alle precedenti sessioni estive, quando aveva prevalso la volontà di continuare l’esperienza inglese.

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Calciomercato Lazio, concorrenza di Inter e Atalanta per Chiesa: la situazione

La Lazio non sarebbe l’unica società italiana interessata all’attaccante. Sempre secondo le indiscrezioni attribuite ai media inglesi, anche Inter e Atalanta starebbero valutando un possibile tentativo per assicurarsi le prestazioni del classe ’97. Per i nerazzurri milanesi, l’eventuale operazione potrebbe essere collegata al futuro di Luis Henrique. Una sua partenza aprirebbe infatti nuovi scenari nella costruzione dell’organico.

L’ingaggio di Chiesa rappresenta il principale ostacolo

Per la Lazio, l’eventuale arrivo di Federico Chiesa avrebbe un peso significativo soprattutto sul piano economico. L’ingaggio dell’attaccante, indicato dalle indiscrezioni in oltre 6 milioni di euro a stagione, rappresenterebbe un investimento particolarmente impegnativo. La dirigenza biancoceleste dovrebbe quindi individuare una formula sostenibile, eventualmente attraverso un accordo con il Liverpool che consenta di distribuire i costi dell’operazione.

Dal punto di vista tecnico, un giocatore con le caratteristiche di Chiesa offrirebbe ulteriori alternative offensive a Gennaro Gattuso, grazie alla capacità di agire sulle corsie esterne e di attaccare gli spazi.