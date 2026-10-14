Il retroscena di mercato: il no a Kepa e l’investitura di Gattuso che ha blindato Mandas

Emerge il retroscena di mercato: Kepa sfumato in estate per la clamorosa scommessa di Gattuso su Mandas

Le decisioni forti prese nel corso della sessione estiva di calciomercato sembravano destinate a far discutere l’intero ambiente biancoceleste, ma il campo ha fin qui emesso verdetti inequivocabili. Come riportato sulle colonne del quotidiano Il Messaggero, quando il direttore sportivo Fabiani aveva avviato i contatti con il Bournemouth per impostare la cessione del portiere Chrīstos Mandas intorno ai 15 milioni di euro, l’allenatore Gennaro Gattuso decise di alzare un vero e proprio muro, arrivando addirittura a rifiutare l’ingaggio del più esperto Kepa. Una presa di posizione che in molti giudicarono azzardata, ma che oggi sta ripagando ampiamente la dirigenza e la squadra.

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La fiducia di Gennaro Gattuso e l’esplosione di Christos Mandas nella Lazio

Credere ciecamente nelle qualità del proprio estremo difensore e nelle proprie idee tattiche si è rivelata la mossa vincente per il tecnico calabrese, che oggi raccoglie i frutti di una programmazione coraggiosa. Archiviate le perplessità iniziali, Christos Mandas si è preso la porta della Lazio a suon di parate straordinarie, diventando a tutti gli effetti il miglior portiere dell’intero campionato di Serie A dopo le prime 6 giornate disputate. Un rendimento eccellente che certifica la bontà della scelta tecnica operata in estate e la crescita esponenziale del ragazzo.

Le statistiche straordinarie e il confronto con i rivali in Serie A

I dati registrati in questo avvio di stagione confermano la strabiliante efficacia del portiere biancoceleste tra i pali. Nelle prime partite del torneo, Christos Mandas ha incassato 4 reti ma è riuscito a compiere interventi decisivi, sventando ben 4,36 gol attesi grazie a una percentuale di parate riuscite pari all’86,7%. Numeri da primato assoluto che permettono al numero uno della Lazio di precedere in questa speciale graduatoria colleghi illustri come Elia Caprile del Cagliari, Lorenzo Palmisani del Frosinone, oltre a profili affermati del calibro di Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Mike Maignan del Milan.