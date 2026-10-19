Lazio, Trevisani esalta Gattuso dopo il trionfo contro la Juventus: «Finalmente ha una squadra che ci mette il veleno»

La Lazio vola in testa alla classifica dopo il successo con la Juventus. Riccardo Trevisani elogia il lavoro di Gennaro Gattuso e individua il segreto della trasformazione biancoceleste

La Lazio continua a sorprendere e manda un segnale importante alle dirette concorrenti nella corsa ai vertici della Serie A. Il successo per 0-3 ottenuto all’Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti rappresenta un’altra dimostrazione della crescita della formazione allenata da Gennaro Gattuso, protagonista di un avvio di stagione straordinario.

Dopo sette giornate, i biancocelesti hanno conquistato 19 punti, frutto di sei vittorie e un pareggio, ritrovando il primo posto in classifica in coabitazione con l’Inter. Numeri che testimoniano l’efficacia del lavoro svolto dall’ex commissario tecnico della Nazionale, capace di costruire una squadra competitiva e determinata.

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Trevisani applaude Gattuso e il suo lavoro

La prestazione contro la Juventus non è passata inosservata nemmeno agli occhi degli opinionisti televisivi. Nel corso della trasmissione Pressing, in onda su Canale 5, Riccardo Trevisani ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi soprattutto sull’impronta caratteriale trasmessa da Gattuso ai propri giocatori.

Il giornalista ha sottolineato come il tecnico sia finalmente riuscito a trovare un gruppo capace di interpretare pienamente la sua idea di calcio, unendo qualità tecniche, intensità e grande spirito di sacrificio. «Ha molti giocatori interessanti che stanno rendendo bene. Poi Gattuso aveva chiesto per anni ai suoi giocatori di metterci il veleno, finalmente ha una squadra che ci mette il veleno. Son tutti lì a mangiarsi l’erba. Gattuso li fa giocare bene e c’ha aggiunto il veleno».

Lazio, il segreto di Gattuso è una squadra che unisce qualità e determinazione

Le parole di Trevisani mettono in evidenza uno degli aspetti più significativi dell’inizio di stagione della Lazio: la capacità di abbinare organizzazione tattica e intensità agonistica.

Il riferimento al veleno rappresenta proprio quella cattiveria sportiva che Gattuso ha sempre richiesto alle proprie squadre. Un atteggiamento che, secondo il giornalista, oggi caratterizza l’intero gruppo biancoceleste.

Non si tratta soltanto di correre e lottare su ogni pallone, ma anche di accompagnare questa determinazione con una proposta di gioco efficace. È proprio questo equilibrio ad aver impressionato Trevisani, convinto che il tecnico abbia aggiunto una componente fondamentale alle qualità già presenti nella rosa.

La vittoria contro la Juventus rafforza ulteriormente l’entusiasmo intorno alla squadra capitolina. Adesso, però, la sfida più importante per Gattuso sarà mantenere continuità di risultati e prestazioni, confermando nelle prossime giornate quanto di positivo mostrato finora.