Rambaudi Lazio: «Ecco dove deve giocare Dele-Bashiru, quello è il suo ruolo»

Le parole di Roberto Rambaudi, ex attaccante della Lazio, su Dele-Bashiru: «Secondo me deve giocare in quella posizione»

L’ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato a RadioSei di Dele-Bashiru. Di seguito le sue parole.

DELE-BASHIRU – «Dele-Bashiru è il sotto punta, per me. Come caratteristiche fisiche, tecniche e intelligenza calcistica è il sotto punta. Poi si potrà scegliere lui o Pedro, vedremo in base alle partite e quindi agli avversari».