Dele Bashiru, dalla Nazionale a Formello: due giorni per PRENDERSI la Lazio. Il centrocampista vuole convincere Baroni

Oggi spera in una maglia da titolare con la sua Nigeria nella sfida contro il Ruanda, valevole per le qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, e giovedì tornerà a Formello per cominciare a preparare la sfida dell’Olimpico contro il Verona.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Dele-Bashiru vuole prendersi la Lazio dimostrando a Baroni il suo valore in Nazionale e in allenamento, a partire dal match di oggi pomeriggio.