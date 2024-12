Dele-Bashiru sorpresa per Lazio Inter? Baroni pensa a questa mossa: un ballottaggio aperto

Dele-Bashiru sorpresa possibile per Lazio Inter di domani sera? Baroni pensa a questa mossa: cosa filtra sulla formazione

Vigilia del big match tra Lazio e Inter. In casa biancoceleste si studia il possibile undici titolare per la sfida dell’Olimpico in programma domani sera. Dubbio Dele-Bashiru per mister Baroni, che potrebbe riproporre il nigeriano dall’inizio dopo le ultime convincenti uscite.

Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe aperto il ballottaggio con Dia per un posto da titolare. Qualora dovesse spuntarla il Fisayo, si potrebbe cambiare il modulo e decidere di passare ad un 4-3-3.