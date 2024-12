Dele Bashiru Lazio, incidente stradale per il centrocampista: cosa è successo. I dettagli

Dele Bashiru Lazio, il centrocampista nigeriano è stato coinvolto in un incidente stradale. Queste sono le sue condizioni

Lo scorso sabato sera, Fisayo Dele-Bashiru è stato coinvolto in un incidente stradale con la sua Lamborghini nei pressi di Bracciano. Come riporta Il Corriere dello Sport, però, il centrocampista non ha riportato ferite e non è stato necessario neanche il trasporto in ospedale.

In suo soccorso è arrivato il compagno di squadra alla Lazio Tijjani Noslin, il quale ha riaccompagnato a casa Dele-Bashiru. Dunque, soltanto un brutto spavento per il centrocampista biancoceleste, che nella giornata di ieri ha preso anche parte al match con l’Inter entrando dalla panchina.