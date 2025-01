Dele Bashiru Lazio, mai nel vivo del gioco e sostituito all’intervallo: le pagelle dei quotidiani

Dele Bashiru Lazio, il centrocampista biancoceleste ha sbagliato l’approccio alla partita. Ecco i suoi voti da horror

Il centrocampista della Lazio Dele-Bashiru ha avuto una chance dal 1′ al posto di Rovella contro la Fiorentina, ma non l’ha sfruttata a dovere: approccio sbagliato e sostituzione all’intervallo. Di seguito le pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Nei “due” a centrocampo perde la rotta. Scatti nel vuoto, tempi di gioco e soluzioni sbagliati. Fuori dopo 45’, da prassi».

GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – «Spaesato e sempre in ritardo. E’ posizionato molto male sul gol di Adli».

MESSAGGERO 4 – «Già bocciato nelle ultime esibizioni come esterno sinistro al posto di Zaccagni, scompare totalmente da centrocampista, nella posizione in cui a Napoli aveva fatto bene. Sarà stata quella una notte speciale, perché da quella notte in poi il giocatore è evaporato. Ovviamente viene lasciato negli spogliatoi nell’intervallo. In rosa serve un centrocampista vero».