Dele Bashiru Lazio, Fabiani racconta il RETROSCENA! Le parole in conferenza

Dele-Bashiru-Lazio, Fabiani racconta il retroscena sull’arrivo del centrocampista: le dichiarazioni del DS biancoceleste

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Dele-Bashiru, acquisto arrivato nell’attuale calciomercato Lazio, Fabiani ha dichiarato:

PAROLE – «Ragazzo che nasce calcisticamente nel Manchester City, poi ha avuto esperienze in altri club. Lo abbiamo prelevato dalla Turchia, vanta due presenze nella Nazionale maggiore del suo paese. Al pari di tutti gli altri che abbiamo preso anche lui ci toglierà tante belle soddisfazioni. Lo ringrazio a nome di tutta la società per essere venuto anche lui a sposare questo nuovo progetto, dove speriamo ci porti nel più breve tempo possibile dei risultati per la soddisfazione di tifosi, società e ambiente».

LA CONFERENZA STAMPA DI DELE-BASHIRU