Dele-Bashiru si racconta: «Ho capito la Lazio fosse perfetta per me dal primo momento. Obiettivo Champions e Baroni...»

Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, si è raccontato al canale YouTube della Lega Serie A. Le dichiarazioni del calciatore biancoceleste.

LAZIO – «Ho capito fosse perfetta per me dal primo momento in cui sono partiti i contatti. Roma è grande, i tifosi sono caldi. Per me è il momento migliore per misurarmi con un club che ambisce ad alti livelli. Guardavo la Serie A anche l’anno scorso, è un campionato di alto livello tattico e serve sempre dare il massimo anche dal punto di vista mentale, non solo sotto l’aspetto fisico. Mi trovo bene con la squadra, il mister e lo staff».

BARONI – «Mi ha spiegato come mettermi col corpo e mi ha chiesto di andare il più possibile in avanti quando ho la palla fra i piedi. Io cerco di applicare i suoi consigli così da migliorare. Sono un centrocampista box to box, ho tanta energia e sono molto fisico. Posso fare gol e assist».

OBIETTIVO – «Entrare in Champions League e migliorare i miei gol in Turchia, sono arrivato a 10 e posso farcela. Vincere è ciò che conta e che mi rende veramente felice».