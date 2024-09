Dele Bashiru Lazio, Baroni ESIGENTE: «Può e DEVE diventare un mediano. Ecco COSA voglio da lui». Le parole dell’allenatore

Intervenuto in conferenza stampa, Marco Baroni ha parlato del centrocampista della Lazio Dele-Bashiru. Queste le sue dichiarazioni:

DELE – «Dele può e deve diventare un mediano: ha tutte le caratteristiche per esserlo. Può vantare sia la parte fisica, fondamentale in un calcio di movimento come quello di oggi, sia la parte tecnica: deve strutturarsi, ma lo può fare. Arretrando un pochino e con la sua esuberanza fisica può trovare le condizioni giuste per attaccare, sviluppando la corsa in verticale. Io voglio giocatori dinamici, con lui ci stiamo lavorando».