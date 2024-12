Dele Bashiru dopo Lazio Atalanta: «Deluso di non uscire con tutti e 3 i punti. Felice di contribuire con 1 gol» – FOTO

Dele Bashiru tramite un post sul proprio profilo Instagram ha espresso tutta la sua felicità per il gol ed il rammarico per il risultato

L’uomo che ha portato in vantaggio i biancocelesti nel match contro l’Atalanta è stato forse uno dei meno attesi sotto porta, ossia Dele-Bashiru. Il nigeriano ha espresso tutta la sua felicità per il gol ed il rammarico per i mancati tre punti sul proprio profilo Instagram.

Queste le parole del centrocampista della Lazio dopo il suo primo gol in Serie A: «Delusa di non uscire con tutti e 3 i punti, la squadra ha lottato fino alla fine, felice di contribuire con 1 goal»