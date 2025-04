Dele-Bashiru: «Sono un centrocampista box to box»

Il giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato di quello che è il suo percorso in biancoceleste

Il centrocampista della Lazio, Dele-Bashiru, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SportsBoom.com.

INFORTUNI– «Come tutti sanno, ho avuto alcuni infortuni che hanno ostacolato i miei progressi, ma ora mi sento molto meglio, molto più forte. Ho capito le richieste tattiche che l’allenatore vuole, questo è fondamentale per avere un finale di stagione positivo. Il mio ruolo preferito sarebbe quello di centrocampista box-to-box, in posizione da numero 8 o 10. Con la palla tra i piedi e con la mia corsa so attaccare e difendere bene. In generale, sono quello che si può definire un centrocampista box-to-box. E quando sarò in forma al 100% e avrò capito tutto dal punto di vista tattico, faremo sicuramente un’ottima stagione insieme.