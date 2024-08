Dele-Bashiru CONVOCATO in Nazionale: arriva la CHIAMATA anche per un altro biancoceleste – FOTO

Dele-Bashiru convocato in Nazionale: arriva la chiamata per un altro biancoceleste, che non sarà a Formello in questa pausa

Anche Fisayo Dele-Bashiru, così come altri calciatori della Lazio, è stato convocato dalla sua Nazionale e non sarà a Formello in questa sosta che seguirà la terza giornata di campionato.

Il centrocampista è infatti nella lista dei giocatori diramata in queste ore dalla Nigeria per i prossimi impegni in calendario.