Del Piero: «Scudetto? Vedo la Juve un po’ più avanti ma nulla è scontato»

Del Piero, le parole dell’ex capitano della Juventus in merito alla corsa scudetto con la Lazio di mister Inzaghi

La ripresa del campionato dovrà ancora attendere. Da vincere c’è ancora la gara più importante contro il virus. Quando si potrà però le squadre torneranno in campo e ricominceranno da dove hanno lasciato. Queste le parole di Alessandro Del Piero in merito alla lotta scudetto sulle pagine de La Gazzetta Sportiva.

«Siamo dentro qualcosa che ci cambierà, per sempre. Ogni giorno il primo pensiero, dopo quello per la mia famiglia, va ai parenti e agli amici che sono in Italia. È un passaggio, anche per le nostre vite, e i sentimenti sono contrastanti. C’è il dolore per i morti, la sofferenza delle famiglie che perdono i loro cari, tutti, e numericamente in misura maggiore quelli della generazione dei nostri genitori e nonni, ai quali dobbiamo essere grati per ciò che siamo oggi. E poi c’è la voglia comunque di pensare al futuro, di ripartire, di ricostruire. Qui negli States lo viviamo con ansia, paura ma anche serietà. Scudetto? La Juventus è un po’ più avanti, per qualità assoluta. Ma nulla è scontato».