Del Piero spiega: «Avrei voluto vedere Messi a vita nel Barcellona»

L’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha commentato così la separazione tra il Barcellona e Lionel Messi: le sue parole

A Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato così dell’addio di Lionel Messi dal Barcellona. Le sue dichiarazioni.

«Penso che tutti noi avevamo la voglia di vedergli finire la carriera al Barcellona. Mi sarebbe piaciuto vederlo al Barcellona a vita. Sono un po’ sotto shock. Sembrava tutto a posto per il rinnovo, si vedevano sorrisi e altri indizi che facevano pensare ad altro. Invece è arrivata una doccia fredda: non mi sento di giudicarlo, è un mondo particolare il nostro. Certe decisioni arrivano per determinati motivi. Magari sarà la scelta vincente per entrambe le parti: sia per lui che per il club».