Del Piero: «La Lazio è migliorata tanto, sta facendo un percorso»

Intervenuto ai microfoni di Sky durante il Club, Del Piero ha parlato della Lazio e della vittoria nel derby.

«Il derby ha un sapore speciale, anche se non c’erano i tifosi. È comprensibile che ci fossero atteggiamenti mentali differenti. La Lazio negli ultimi anni è migliorata tanto, ha sempre dimostrato di poter battere anche la Juventus in partita secca. È in Champions e ha fatto un percorso che la Roma non ha fatto. Andare a vincere lo scudetto è dura ma passa anche attraverso queste partite».