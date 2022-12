Stankovic «La morte di Mihajlovic mi ha lasciato un vuoto enorme»

Dejan Stankovic, ex calciatore della Lazio, ha ricordato ancora una volta Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre

Intervistato da Il Secolo XIX, Dejan Stankovic ha ricordato così Sinisa Mihajlovic:

«La morte di Sinisa mi ha tolto tutte la parole. Sento dentro un immenso vuoto che non ho mai conosciuto prima. Sono ancora giovane e per fortuna ho ancora tutti i miei cari. Tutto quello che avevo è andato via con lui. Mi rimane la memoria e il grande orgoglio di avere fatto parte della sua vita. Abbiamo visto tutti chi è stato Sinisa Mihalovic».