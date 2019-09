Decreto Dignità, Serie A in perdita: Lazio e Roma le più penalizzate

Il Decreto Dignità ha provocato un buco di 100 milioni di euro alla Serie A: Lazio e Roma sono i club più penalizzati

Una delle manovre lasciate in eredità dal governo Lega-5Stelle è il Decreto Dignità. Il provvedimento, tra i vari punti, ha bloccato le sponsorizzazioni legate al gioco d’azzardo. Come riportato dal “Corriere dello Sport”, una perdita per la Serie A che ammonta a 100 milioni di euro. Per allinearsi alle nuove norme è stato necessario rinunciare agli spot in tv, alle sponsorizzazioni sulle maglie e ai cartelloni negli stadi per le agenzie di betting. Da questa situazione le più penalizzate risultano essere Lazio e Roma: i club capitolini hanno perso 4.5 milioni di euro l’anno, perchè costretti a sospendere i loro contratti di sponsorizzazione delle maglie da gioco con MarathonBet e Betway. I giallorossi inoltre hanno dovuto interrompere un contratto che prevedeva ulteriori 15 milioni.