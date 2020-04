Serie A, De Zerbi: «Ripresa? Buona la proposta di fare 5 cambi e…»

L’allenatore del Sassuolo, De Zerbi, ha fornito qualche soluzione per giocare ogni tre giorni in vista della ripresa del campionato

Lo slittamento del calendario per l’emergenza Coronavirus comporterà numerosi cambiamenti, tra questi anche il dover giocare ogni tre giorni. Complici anche le temperature che accompagneranno la ripresa, si cercano possibili soluzioni. A Radio Deejay, le parole di De Zerbi, tecnico del Sassuolo:

«Quanto tempo serve per ripartire? Di solito, prima di partire a settembre, servono sei settimane di preparazione e poi si gioca una volta a settimana. Ora si giocherà ogni tre giorni, è intelligente dividere la squadra in due, così come è intelligente la proposta di fare cinque sostituzioni perché dai più qualità alla partita e previeni gli infortuni. Abbiamo fatto arrivare a tutti i giocatori una cyclette, anche se la cyclette non è mai una corsa. Sono professionisti, qualcosa faranno ma non sarà mai come lo stop in estate quando i giocatori fanno comunque attività all’aperto».