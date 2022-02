De Zerbi, incubo finito: l’allenatore e il suo staff hanno lasciato l’Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

De Zerbi e il suo staff sono finalmente fuori dall’Ucraina dopo giorni di paura

Sospiro di sollievo per Roberto De Zerbi e il suo staff italiano. Come riportato da Sportitalia, infatti, l’allenatore e i suoi uomini, dopo essersi messi in viaggio nella giornata di ieri in treno e questa mattina hanno finalmente superato la frontiere Ucraina.

Ora De Zerbi, Davide Possanzini e i collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, oltre che dal direttore sportivo dello Shakhtar Carlo Nicolini, sono al sicuro e sono in viaggio in auto o in pullman