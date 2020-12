De Telegraaf, arrestato l’attaccante dell’Ajax Quincy Promes

Quincy Promes, attaccante dell’Ajax, è stato arrestato in mattinata

Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, Quincy Promes, attaccante dell’Ajax e pupillo della nazionale olandese, è stato arrestato questa mattina, sospettato di aver accoltellato un parente durante una festa nel mese di luglio ad Abcoude, nei pressi di Utrecht. Si tratterebbe di aggressione con lesioni fisiche gravi. L’ala sinistra dei Lancieri, classe 1992, attualmente si trova in carcere e dovrebbe rimanere in custodia cautelare per tre giorni, suscettibili di proroga. Una notizia shock per la squadra appena eliminata dalla Champions League ad opera dell’Atalanta.