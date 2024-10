De Sisti ne è certo: «Cataldi ha fatto la scelta giusta nel venire alla Fiorentina, ecco perchè»

De Sisti, l’ex storico calciatore ha espresso il suo parere riguardo l’arrivo di Cataldi rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

Ai microfoni di Radio Firenze Viola è intervenuto De Sisti, il quale commenta l’arrivo di Bove alla Fiorentina e di Cataldi dalla Lazio

PAROLE – Sia Bove che Cataldi hanno ragioni per essere scontenti dell’allontanamento dalle rispettive squadre. Nel tempo Cataldi alla Lazio è passato da giovane corridore pieno di entusiasmo a ragazzo che dà ordine e senso al centrocampo: non so perché è stato mandato via ma sia lui che Bove hanno fatto la scelta migliore.

L’ex giallorosso è un altro giovane molto interessante e mi parlano di un soggetto interessante, preparato come persona e in grado di affrontare i ragionamenti più difficili. Adesso lo vedo impiegato anche nel ruolo di centrocampista con mansioni tattiche ma un po’ più avanti: può essere una felice scoperta. Noi vediamo un giocatore forte fisicamente e instancabile nel settore che gli viene assegnato, magari seguendo l’avversario un po’ più blasonato, limitandolo e avendo anche il passo per rilanciare. Sono curioso di vedere la sua stagione proprio con questo tipo di attitudine, e come la affronta.