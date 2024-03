De Silvestri racconta: «Vi svelo perchè ho mantenuto sempre i capelli corti in carriera»

De Silvestri, l’ex biancoceleste racconta un curioso retroscena legato al suo look con il capello corto che ha mantenuto in carriera

Intervenuto ai microfoni di Rds, Lorenzo De Silvestri ripercorre la sua carriera soffermandosi su un curioso retroscena legato al look dei capelli ai tempi della Lazio

CAPELLO CORTO – Io portavo i capelli ‘alla Beatles’ ed ero molto orgoglioso. Un giorno si presentò in camera mia Paolo Di Canio con un rasoio e mi tagliò i capelli a zero: all’inizio ero perplesso, ma da lì in poi ho sempre mantenuto lo stesso taglio per tutta la carriera