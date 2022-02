De Silvestri racconta: «Di Canio mi rasò i capelli mentre dormivo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lorenzo De Silvestri ha raccontato un divertente aneddoto ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN Lorenzo De Silvestri, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha raccontato un divertente aneddoto con protagonista Paolo Di Canio.

ANEDDOTO – «Il calcio di prima era diverso, più genuino. Senza dover far vedere tutto sui social, c’era più educazione e spensieratezza, ma anche più nonnismo. Racconto un aneddoto: primo ritiro in prima squadra con la Lazio, ai tempi c’erano Di Canio e Rocchi; portavo i capelli lunghi con il ciuffo alla “pariolina” e dopo 2/3 allenamenti, mentre dormivo, Di Canio con il rasoio mi tagliò tutto. Da quando ho 17 anni non li ho più fatti ricrescere e li tengo rasati. Adesso non sarebbe più possibile una cosa simile».