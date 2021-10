De Silvestri: «Ci siamo compattati. Sappiamo il nostro obiettivo»

Nel post partita di Bologna-Lazio, De Silvestri è intervenuto ai microfoni di Sky. Queste le parole del terzino

SETTIMANA DIFFICILE – «Durante il ritiro abbiamo predicato calma e maturità. >Sappiamo qual è il nostro obiettivo. Ci siamo compattati e oggi siamo sicuramente molto felici».

ATTEGGIAMENTO – «Abbiamo provato più sistemi di gioco. Oggi siamo stati compatti come a Bergamo. In molti hanno tirato fuori quel quid in più. Abbiamo 11 punti e siamo orgogliosi di noi stessi. Siamo consapevoli del nostro destino e siamo un grande gruppo. Sono molto fiducioso. Obiettivi? Sappiamo cosa vuole la società, perché c’è un confronto chiaro e sereno».

De Silvestri a Dazn

«Questo è il calcio, per a Empoli e poi vinci con la Lazio. Siamo una squadra consapevole di dove vuole arrivare. Questa vittoria è per il Bologna e la città di Bologna: rispetto per questa maglia. Mal di trasferta? Contro l’Atalanta abbiamo fatto un punto però sicuramente fuori casa dobbiamo migliorare. Dove vogliamo arrivare? Occorre lavorare bene come stiamo facendo ora, e poi alla fine del campionato saremo dove volevamo essere a inizio campionato».