De Siervo sulla Supercoppa Italiana: «È giusto farla fuori dai confini italiani. Le critiche sono sbagliate». Le parole dell’ ad della Lega Serie A

A gennaio la Lazio sarà impegnata nella Supercoppa Italia che si svolgerà in Arabia Saudita. Intervenuto dal Social Football Summit a Roma, l’amministratore delegato della Lega di Serie A, Antonio De Siervo, ha spiegato il motivo della scelta della località.

PAROLE– «È giusto fare la Supercoppa fuori i confini italiani. Le critiche sono sbagliate. Penso alla NFL e alla NBA, che vogliono giocare in Europa. Noi andiamo fuori dal ‘94, abbiamo giocato anche in Libia. L’Arabia ha mostrato grande interesse per il calcio, è un interlocutore con cui dobbiamo continuare a parlare perché ospiterà il Mondiale per Club e il Mondiale del 2034 ».