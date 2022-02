De Siervo: «Mundialito negli USA per promuovere la Serie A»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’a.d. della Serie A De Siervo è tornato sulla possibilità di giocare un torneo nel corso del prossimo Mondiale

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato ai microfoni di Reuters, tornando al discorso di un ‘Mundialito’ della Serie A in concomitanza con il Mondiale in Qatar. Un Torneo negli USA per promuovere la Serie A. Le sue parole:

LE PAROLE – «Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico. Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali».